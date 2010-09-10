Сообщение Oliver » 09 июн 2025, 10:10

Можно все посмотреть, тем более, если вы планируете взять панели именно, а не просто листы, если у вас там геометрияотличается от другой, тогда можно будет все приобрести в Фора, т.к. они и покрасят как нужно и раскроят, в общем, все сделают.