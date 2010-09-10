Стекломагниевые листы в отделке
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Стекломагниевые листы в отделке
Загородные дома, особенно в осенне-зимний период, подвержены резким перепадам влажности. В таких условиях гипсокартон быстро приходит в негодность — он разбухает, деформируется, может стать средой для образования плесени. А как обстоят дела со стекломагниевыми панелями?
Re: Стекломагниевые листы в отделке
У стекломагниевых листов (СМЛ) с этим всё намного лучше. Они не впитывают влагу, не разбухают и сохраняют форму даже при высокой влажности. Именно поэтому их часто применяют в банях, кухнях, ванных комнатах — там, где традиционные материалы не справляются.
Re: Стекломагниевые листы в отделке
Скажите, можно ли использовать такие панели не только как стеновые, но и для других видов отделки? Или они предназначены строго под стены?
Re: Стекломагниевые листы в отделке
Всё зависит от типа СМЛ. Панели бывают с разными свойствами: влагостойкие, обычные, с покрытием и без. Главное — это понимать, для каких задач вы их берёте. Мы, например, используем продукцию FORA. У них панели именно из влагостойкого СМЛ. В нескольких проектах применяли их для полной внутренней отделки, включая стены, потолки и даже перегородки.
Re: Стекломагниевые листы в отделке
Я как раз выбираю между гипсокартоном и чем-то более устойчивым к влаге. Панели FORA нравятся ещё и тем, что они идут уже окрашенными, только установить и всё?
Re: Стекломагниевые листы в отделке
Можно все посмотреть, тем более, если вы планируете взять панели именно, а не просто листы, если у вас там геометрияотличается от другой, тогда можно будет все приобрести в Фора, т.к. они и покрасят как нужно и раскроят, в общем, все сделают.
Re: Стекломагниевые листы в отделке
Могу сказать, что СМЛ тоже бывает разным — есть обычный профиль, а есть премиальный. Если требуется повышенная влагостойкость, то стоит выбирать именно премиальный вариант, так как он лучше справляется с такими условиями.
Re: Стекломагниевые листы в отделке
Всё зависит от нужного вам цвета панелей. Если нужен стандартный оттенок, можно взять готовые со склада. А если требуется особая покраска, они могут нанести плёнку или покрасить панели в нужный цвет.
Re: Стекломагниевые листы в отделке
Премиальные СМЛ обладают высокой влагостойкостью, поэтому стеновые панели из этого материала не впитывают влагу, особенно если лист покрыт полимерным слоем.
Re: Стекломагниевые листы в отделке
Многое зависит от ваших целей и бюджета. Стекломагниевый лист прочнее гипсокартона, не крошится и достаточно гибкий для использования на изогнутых поверхностях. При этом он дороже. Для сравнения цен можно заглянуть на сайт Fora.
Re: Стекломагниевые листы в отделке
Да, всё можно посмотреть. Это именно панели, а не просто листы — они уже идут с раскроем, поэтому можно заказать всё готовое, остаётся только установить на месте.
Re: Стекломагниевые листы в отделке
Вы имеете в виду раскрой и покраску панелей? У них крупное производство, поэтому задержки почти не встречаются, а сроки изготовления минимальные. Панели сразу нарезают по нужным размерам, поэтому у меня никогда не возникало проблем. Что касается количества — изготовят ровно столько, сколько нужно.
Re: Стекломагниевые листы в отделке
С этим проблем не возникает, тем более что производство у них отлаженное. Если нужно выполнить панели под конкретный размер, всё делается точно по заданию. У нас заказы всегда выполнялись качественно, без каких-либо ошибок.
Re: Стекломагниевые листы в отделке
Да, там можно выбрать всё — любой цвет и узор. Производственные технологии современные, а качество панелей выше среднего, поэтому ничего не крошится и не ломается.
Re: Стекломагниевые листы в отделке
С юрлицами они точно работают — я, например, как ИП, у них покупал. Про продажу физическим лицам не могу точно сказать, лучше позвонить и уточнить. В любом случае, если напрямую не продадут, они подскажут, где можно приобрести панели, особенно если нужен вариант с оплатой наличными.
Re: Стекломагниевые листы в отделке
Если нужно, их могут сразу покрасить или нанести покрытие по вашему запросу, а также сделать раскрой под конкретные параметры. Например, под нестандартные участки стен или декоративные вставки. В итоге материал приезжает уже полностью готовым к установке.
Re: Стекломагниевые листы в отделке
Панели удобно использовать при облицовке стен и устройстве перегородок, а сам процесс установки не требует сложных решений или дополнительной подготовки. Работы шли стабильно и без потери темпа даже на участках с большим объемом отделки.
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