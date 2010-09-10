Сообщение zevc » Сегодня, 13:53

Я понимаю, сейчас на российском рынке очень большой выбор китайских автомобилей. Но, наценка на них очень высокая на самом деле. Кто знает, не будет ли дешевле если привезти машину напрямую из Китая? Может, кто-то таким вот образом стал владельцем хорошенького автомобиля?