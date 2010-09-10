Покупка авто

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2576
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Покупка авто

Сообщение zevc » Сегодня, 13:53

Я понимаю, сейчас на российском рынке очень большой выбор китайских автомобилей. Но, наценка на них очень высокая на самом деле. Кто знает, не будет ли дешевле если привезти машину напрямую из Китая? Может, кто-то таким вот образом стал владельцем хорошенького автомобиля?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2572
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Покупка авто

Сообщение klonik » 17 минут назад

На самом деле сейчас такой способ покупки очень практикуется, потому что действительно выходит гораздо дешевле. Правда тоже у такого способа покупки автомобиля есть недостатки. Например, если ты в автосалоне можешь прийти, оплатить и уже в этот день уехать уже на новеньком автомобиле. То если заказывать, то приходиться ждать и иногда довольно-таки долго, все зависит от работы таможни. А так если вы хотите заказать автомобиль прямо из Китая, то вам нужно обязательно обратиться сюда https://autogarant24-import.ru/ . Компания сама возит под заказ с гарантией автомобили из Китая. Вы можете выбрать любой понравившийся и заказать. Думаю, наверно лучше всего вам связаться с представителем компании, он обязательно вас проконсультирует и про условия подробнее расскажет.
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