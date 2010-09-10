Продажа авто

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2576
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Продажа авто

Сообщение zevc » Вчера, 14:15

Здравствуйте! Интересуюсь процессом продажи авто в Краснодаре: где безопаснее всего разместить объявление? Думаю, как лучше поступить, чтобы избежать мошенничества.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2577
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Продажа авто

Сообщение klonik » Вчера, 19:48

Разместить объявление о продаже автомобиля можно на специализированных сайтах, которые гарантируют безопасность. Например, https://avtobazar.online - это онлайн авторынок, где вы можете публиковать объявления для таких регионов, как Краснодар. Там предусмотрены механизмы защиты от мошенников, что делает процесс продажи максимально комфортным. Вы также получите доступ к большой аудитории покупателей, заинтересованных в автомобилях из вашего региона.
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