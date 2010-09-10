Продвижение ветеринарных клиник

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2576
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Продвижение ветеринарных клиник

Сообщение zevc » Вчера, 15:32

Девочки, привет! Хочу заказать продвижение ветеринарной клиники, но никак не могу найти маркетинговое агентство. Которое бы смогло взяться за продвижение, экспертов в этой области вообще очень мало. А ведь во время продвижения контент обязательно должен быть качественный. Если вы знаете к кому можно обратиться, подскажите?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2577
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Продвижение ветеринарных клиник

Сообщение klonik » Вчера, 19:06

Привет, продвижение ветеринарных клиник на самом деле непростая задача. Практически такая же как продвижение медицинских услуг и клиник, есть множество нюансов, которые должны знать кто занимается таким продвижением. Недавно я для своей компании тоже искала специалиста по сео-продвижению и мне попалась Kogtoteca. Очень интересный портал, который как раз и занимается продвижением ветеринарных клиник. Я еще очень удивилась, что сейчас есть маркетинговые агентства, которые занимаются продвижением услуг для животных. А когда увидела ваш вопрос на форуме проходить мимо не стала, решила вам помочь. Вы попробуйте к ним обратиться, думаю, они вам не должны отказать в продвижении.
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