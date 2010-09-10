Обработка от клещей
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Обработка от клещей
Добрый день! Мы с подругой обсуждали возможность защитить участок в Красноярске от клещей. Услышала, что существует недорогая акарицидная обработка. Подсказывали обратиться к профессионалам, но все еще хочется больше разузнать об этом процессе. Кто сталкивался с этим вопросом, чем воспользоваться лучше?
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