Сообщение zevc » Вчера, 15:39

Добрый день! Мы с подругой обсуждали возможность защитить участок в Красноярске от клещей. Услышала, что существует недорогая акарицидная обработка. Подсказывали обратиться к профессионалам, но все еще хочется больше разузнать об этом процессе. Кто сталкивался с этим вопросом, чем воспользоваться лучше?