Дизель генераторы

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2576
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Дизель генераторы

Сообщение zevc » Сегодня, 16:15

Добрый день! Подскажите, что лучше рассмотреть к покупке дизельные генераторы или все-таки бензиновые? Смотрю, что бензиновые более бюджетней стоят чем дизельные. Хотелось бы мне знать ваше мнение, среди каких рассматривать генератор?
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