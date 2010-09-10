Дизель генераторы
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Дизель генераторы
Добрый день! Подскажите, что лучше рассмотреть к покупке дизельные генераторы или все-таки бензиновые? Смотрю, что бензиновые более бюджетней стоят чем дизельные. Хотелось бы мне знать ваше мнение, среди каких рассматривать генератор?
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