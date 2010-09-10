Дизель генераторы

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2576
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Дизель генераторы

Сообщение zevc » Вчера, 16:15

Добрый день! Подскажите, что лучше рассмотреть к покупке дизельные генераторы или все-таки бензиновые? Смотрю, что бензиновые более бюджетней стоят чем дизельные. Хотелось бы мне знать ваше мнение, среди каких рассматривать генератор?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2577
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Дизель генераторы

Сообщение klonik » Вчера, 19:30

Здравствуйте, я бы на вашем месте все-таки рассматривала к покупке дизельные генераторы. Они, конечно, по стоимости обходятся в разы дороже, чем те же бензиновые. Но, по сроку службы они гораздо лучше. Тем более сейчас дизельных генераторов так много моделей, вы без труда сможете для себя подобрать нужный вариант. Еще из преимуществ дизельного генератора могу выделить большой диапазон мощностей в отличие от бензогенераторов, мощность которых не превышает 18 кВт. Также у них большая энергоэффективность и экономичность. Потому что генераторы, работающие на дизеле, считаются экономичными благодаря сравнительно низкими показателями расхода топлива. Кроме того, участие человека в запуске и поддержке работы генератора минимальное.
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