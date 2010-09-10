Сообщение zevc » Вчера, 16:15

Добрый день! Подскажите, что лучше рассмотреть к покупке дизельные генераторы или все-таки бензиновые? Смотрю, что бензиновые более бюджетней стоят чем дизельные. Хотелось бы мне знать ваше мнение, среди каких рассматривать генератор?