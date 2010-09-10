Сообщение zevc » Сегодня, 17:13

Решили мы все же купить на дачу арочную теплицу, прочитали отзывы и поняли, что это самая удачная форма. Теперь не знаем, какой каркас взять – сталь оцинкованную или профиль? Профиль который крашеный имею ввиду, говорят, что он надежней.