Теплицы

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2576
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Теплицы

Сообщение zevc » Сегодня, 17:13

Решили мы все же купить на дачу арочную теплицу, прочитали отзывы и поняли, что это самая удачная форма. Теперь не знаем, какой каркас взять – сталь оцинкованную или профиль? Профиль который крашеный имею ввиду, говорят, что он надежней.
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