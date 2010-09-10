Теплицы
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Теплицы
Решили мы все же купить на дачу арочную теплицу, прочитали отзывы и поняли, что это самая удачная форма. Теперь не знаем, какой каркас взять – сталь оцинкованную или профиль? Профиль который крашеный имею ввиду, говорят, что он надежней.
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