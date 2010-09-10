Теплицы
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Теплицы
Решили мы все же купить на дачу арочную теплицу, прочитали отзывы и поняли, что это самая удачная форма. Теперь не знаем, какой каркас взять – сталь оцинкованную или профиль? Профиль который крашеный имею ввиду, говорят, что он надежней.
Re: Теплицы
Сейчас можно купить арочную теплицу с оцинкованным профилем, вот это прямо идеальный вариант. Крашеный он царапается легко, в месте царапин сразу начинает ржавчина цвести, в теплице для нее просто идеальные условия. Оцинкованный профиль царапин не боится, служит по пятнадцать лет без дополнительной обработки. Да, он будет дороже, но по итогу стоимость полностью оправдана.
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