Теплицы

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2576
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Теплицы

Сообщение zevc » Вчера, 17:13

Решили мы все же купить на дачу арочную теплицу, прочитали отзывы и поняли, что это самая удачная форма. Теперь не знаем, какой каркас взять – сталь оцинкованную или профиль? Профиль который крашеный имею ввиду, говорят, что он надежней.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2577
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Теплицы

Сообщение klonik » Вчера, 19:43

Сейчас можно купить арочную теплицу с оцинкованным профилем, вот это прямо идеальный вариант. Крашеный он царапается легко, в месте царапин сразу начинает ржавчина цвести, в теплице для нее просто идеальные условия. Оцинкованный профиль царапин не боится, служит по пятнадцать лет без дополнительной обработки. Да, он будет дороже, но по итогу стоимость полностью оправдана.
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