Кухня на заказ

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2576
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кухня на заказ

Сообщение zevc » Сегодня, 17:48

Девочки, помогите советом! Живу в небольшой квартире с нестандартной планировкой, и никак не могу подобрать готовую кухню - то размеры не подходят, то конфигурация неудобная. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Как вы решили этот вопрос?
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