Кухня на заказ

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2576
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кухня на заказ

Сообщение zevc » Вчера, 17:48

Девочки, помогите советом! Живу в небольшой квартире с нестандартной планировкой, и никак не могу подобрать готовую кухню - то размеры не подходят, то конфигурация неудобная. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Как вы решили этот вопрос?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2577
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Кухня на заказ

Сообщение klonik » Вчера, 19:12

Привет! Я тоже долго мучилась с похожей ситуацией, пока не решилась на индивидуальный заказ. Загляните на сайт, где делают кухни на заказ - там помогут спроектировать гарнитур именно под ваше пространство. У меня теперь каждый сантиметр используется с умом, и никаких неудобных углов или пустых пространств. Дизайнер учел все мои пожелания, даже те, о которых я сама не догадывалась.
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