Сообщение zevc » Вчера, 17:48

Девочки, помогите советом! Живу в небольшой квартире с нестандартной планировкой, и никак не могу подобрать готовую кухню - то размеры не подходят, то конфигурация неудобная. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Как вы решили этот вопрос?