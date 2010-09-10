Кухня на заказ
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Кухня на заказ
Девочки, помогите советом! Живу в небольшой квартире с нестандартной планировкой, и никак не могу подобрать готовую кухню - то размеры не подходят, то конфигурация неудобная. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Как вы решили этот вопрос?
Re: Кухня на заказ
Привет! Я тоже долго мучилась с похожей ситуацией, пока не решилась на индивидуальный заказ. Загляните на сайт, где делают кухни на заказ - там помогут спроектировать гарнитур именно под ваше пространство. У меня теперь каждый сантиметр используется с умом, и никаких неудобных углов или пустых пространств. Дизайнер учел все мои пожелания, даже те, о которых я сама не догадывалась.
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