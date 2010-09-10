Подскажите
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Подскажите
Поделитесь, как вы решаете вопрос с подписками на сервисы? Мне кажется, что все эти выплаты за доступ к контенту не очень выгодны. Есть ли способ сократить расходы?
Re: Подскажите
Приветствую! В теме https://runews24.ru/technology/13/01/20 ... e-akkaunty на сайте я узнала, что пользователи часто объединяются, чтобы делить расходы на подписки. Это отличный вариант сократить траты! Однако стоит быть осторожной и не упускать важные детали безопасности. Вместе с проверенными людьми это действительно удобно и выгодно.
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