Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2580
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 11:25

Поделитесь, как вы решаете вопрос с подписками на сервисы? Мне кажется, что все эти выплаты за доступ к контенту не очень выгодны. Есть ли способ сократить расходы?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2579
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:31

Приветствую! В теме https://runews24.ru/technology/13/01/20 ... e-akkaunty на сайте я узнала, что пользователи часто объединяются, чтобы делить расходы на подписки. Это отличный вариант сократить траты! Однако стоит быть осторожной и не упускать важные детали безопасности. Вместе с проверенными людьми это действительно удобно и выгодно.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей