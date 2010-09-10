Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2580
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 12:16

Недавно прочитала обсуждения в интернете - действительно ли выгодно покупать аккаунт Steam с уже установленными играми? Хочется понять, насколько безопасна такая сделка, ведь обещания экономии часто сопровождаются историями о мошенничествах и проблемах с проверкой учетной записи.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2579
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:38

Лично у меня был опыт изучения подобных предложений, и я обнаружила, что с выгодой тут маловато, а рисков - предостаточно. Многие пользователи рассказывают о скрытых нюансах: иногда после покупки аккаунт оказывается под блокировкой, или игры недоступны. Поэтому рекомендую проверять все отзывы, перепроверять условия сделки и быть готовой к тому, что даже самый привлекательный вариант может обернуться обманом. Если хотите разобраться подробнее, советую ознакомиться с материалом по ссылке https://www.nakanune.ru/news/2020/01/21/22803851/ , где эксперты рассказывают о тонкостях такой покупки.
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