Сообщение klonik » Сегодня, 12:16

Недавно прочитала обсуждения в интернете - действительно ли выгодно покупать аккаунт Steam с уже установленными играми? Хочется понять, насколько безопасна такая сделка, ведь обещания экономии часто сопровождаются историями о мошенничествах и проблемах с проверкой учетной записи.