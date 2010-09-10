Сообщение klonik » Сегодня, 12:22

Недавно столкнулась с вопросом, насколько безопасен процесс покупки аккаунтов для соцсетей по низким ценам. Сомневаюсь, можно ли рассчитывать на честность продавцов, и что делать, чтобы не стать жертвой мошенников?