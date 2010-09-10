Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2580
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 12:22

Недавно столкнулась с вопросом, насколько безопасен процесс покупки аккаунтов для соцсетей по низким ценам. Сомневаюсь, можно ли рассчитывать на честность продавцов, и что делать, чтобы не стать жертвой мошенников?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2579
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:49

Я уже пробовала искать ответы на подобные вопросы и поняла, что главная защита - в информации. Обязательно загляните на эту страницу: https://newsland.com/post/7863236-proda ... i-po-podbo . Там можно найти реальные рекомендации по проверенным биржам аккаунтов, советы по безопасности и предупреждения о возможных рисках. Не торопитесь с выбором, ведь осмысленный подход поможет избежать неприятностей.
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