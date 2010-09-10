У кого можно баньку заказать?
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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У кого можно баньку заказать?
Я уже давно хочу возле дачного дома баньку соорудить. Но долгое время спорил с женой за кусок земельного участка для этого. Видите ли ей жалко, что там больше не будет грядок. А я на дачу отдыхать хочу ездить, а не земледелием заниматься. Я, собственно говоря, для этого её и покупал. В общем, удалось отвоевать место мне под баню. И надо её теперь сооружать. У кого в Рязани заказать строительство бани можно?
Re: У кого можно баньку заказать?
Да построить много кто может, надо ещё и материалы закупить, смету составить, подготовительные работы сделать и тд. Вы на авито строителей поищите, которые вам всё это сделают от начала до конца.
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
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Re: У кого можно баньку заказать?
Ну это ещё какую баню строить. Кому-то хочется такую, капитальную возвести. Чтобы там фундамент на два метра уходил в землю, чтобы из камня или кирпича была и тд. А если хочется чтобы быстро баня появилась на участке, пока жена не передумала отдавать кусок земли, то можно и модульную заказать и вам её привезут, грубо говоря, и установят на участке в короткие сроки. Например, можете заказать баню под ключ тут: https://бимко.рф/products. Главное только основание подготовить, а сама баня возводится быстро.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
Re: У кого можно баньку заказать?
Да, можно вообще баню-бочку в готовом виде купить. Её привезут манипулятором и установят сразу. Но это если не хотите заморачиваться, строить такую, чтоб с бассейном была, с комнатой отдыха и тд.
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