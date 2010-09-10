Сообщение Upellesin » Сегодня, 01:43

Я уже давно хочу возле дачного дома баньку соорудить. Но долгое время спорил с женой за кусок земельного участка для этого. Видите ли ей жалко, что там больше не будет грядок. А я на дачу отдыхать хочу ездить, а не земледелием заниматься. Я, собственно говоря, для этого её и покупал. В общем, удалось отвоевать место мне под баню. И надо её теперь сооружать. У кого в Рязани заказать строительство бани можно?