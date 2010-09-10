У кого можно баньку заказать?

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Upellesin
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 20 окт 2011, 14:40

У кого можно баньку заказать?

Сообщение Upellesin » Сегодня, 01:43

Я уже давно хочу возле дачного дома баньку соорудить. Но долгое время спорил с женой за кусок земельного участка для этого. Видите ли ей жалко, что там больше не будет грядок. А я на дачу отдыхать хочу ездить, а не земледелием заниматься. Я, собственно говоря, для этого её и покупал. В общем, удалось отвоевать место мне под баню. И надо её теперь сооружать. У кого в Рязани заказать строительство бани можно?
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Magistral
Гость RZN.info
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 20 дек 2010, 13:12

Re: У кого можно баньку заказать?

Сообщение Magistral » Сегодня, 02:01

Да построить много кто может, надо ещё и материалы закупить, смету составить, подготовительные работы сделать и тд. Вы на авито строителей поищите, которые вам всё это сделают от начала до конца.
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Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
Откуда: Рязань
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Re: У кого можно баньку заказать?

Сообщение Anatup » Сегодня, 02:21

Ну это ещё какую баню строить. Кому-то хочется такую, капитальную возвести. Чтобы там фундамент на два метра уходил в землю, чтобы из камня или кирпича была и тд. А если хочется чтобы быстро баня появилась на участке, пока жена не передумала отдавать кусок земли, то можно и модульную заказать и вам её привезут, грубо говоря, и установят на участке в короткие сроки. Например, можете заказать баню под ключ тут: https://бимко.рф/products. Главное только основание подготовить, а сама баня возводится быстро.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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Fabos
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 17:49

Re: У кого можно баньку заказать?

Сообщение Fabos » Сегодня, 02:39

Да, можно вообще баню-бочку в готовом виде купить. Её привезут манипулятором и установят сразу. Но это если не хотите заморачиваться, строить такую, чтоб с бассейном была, с комнатой отдыха и тд.
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