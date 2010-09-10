Установка Виндовс

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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Установка Виндовс

Сообщение Радищева » Сегодня, 06:52

Подскажите у кого можно заказать установку Виндовс 11 в Москве?
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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: Установка Виндовс

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 12:17

Мне подружка подсказала вызвать мастера по установке Виндовс вот с этого сервиса https://запускай.рф/компьютерная-помощь/установка-ос/ Мой Виндовс 7 обновили на десятку буквально за пол часа. По итогу всё обошлось примерно в 1500 рублей.
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