Установка Виндовс
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Установка Виндовс
Подскажите у кого можно заказать установку Виндовс 11 в Москве?
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: Установка Виндовс
Мне подружка подсказала вызвать мастера по установке Виндовс вот с этого сервиса https://запускай.рф/компьютерная-помощь/установка-ос/ Мой Виндовс 7 обновили на десятку буквально за пол часа. По итогу всё обошлось примерно в 1500 рублей.
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