Выбор имени для собаки
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Выбор имени для собаки
Девушки, подскажите, пожалуйста, как вы подбирали имена для своих собак? У нас девочка-шпиц, и хочется найти что-то милое, но не банальное вроде Лаки или Боня. Может, у кого-то есть проверенные источники с оригинальными вариантами?
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