Сообщение zevc » Сегодня, 13:08

Девушки, подскажите, пожалуйста, как вы подбирали имена для своих собак? У нас девочка-шпиц, и хочется найти что-то милое, но не банальное вроде Лаки или Боня. Может, у кого-то есть проверенные источники с оригинальными вариантами?