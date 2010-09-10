Выбор имени для собаки
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Выбор имени для собаки
Девушки, подскажите, пожалуйста, как вы подбирали имена для своих собак? У нас девочка-шпиц, и хочется найти что-то милое, но не банальное вроде Лаки или Боня. Может, у кого-то есть проверенные источники с оригинальными вариантами?
Re: Выбор имени для собаки
Я обожаю выбирать имена для питомцев! Для шпицев действительно важно найти что-то лёгкое и игривое. Советую обратить внимание на имена из мифологии или даже кулинарии - они звучат необычно и мило. Кстати, на одном сайте можно сделать отличный выбор имени для собаки. Там можно найти клички по породе, полу и даже значению. Мы с мужем долго выбирали, но в итоге остановились на имени из этого списка, и все в восторге!
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