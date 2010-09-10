Сообщение zevc » Сегодня, 17:08

Подруга рассказала о караоке-вечерине в Сеуле, где ты можешь почувствовать себя звездой в коктейльной атмосфере. Интересно, есть ли реальные отзывы об этом месте? Стоит сходить?