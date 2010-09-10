Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2582
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 17:08

Подруга рассказала о караоке-вечерине в Сеуле, где ты можешь почувствовать себя звездой в коктейльной атмосфере. Интересно, есть ли реальные отзывы об этом месте? Стоит сходить?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2583
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 18:38

Привет! Звучит круто! Karaoke Running Rabbit в Сеуле обещает насыщенные вечера с возможностью выступать в атмосфере, которая действительно напоминает звездную сцену. На таком мероприятии много общения и развлечений - отличный способ расслабиться и повеселиться. Настоятельно рекомендую прочитать статью о вечеринке на сайте https://alai-oli.com/karaoke-running-ra ... atmosfere/ прежде чем решиться. Это поможет понять, чего ожидать.
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