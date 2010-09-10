Сообщение zevc » Сегодня, 17:13

Заметила, что часто скучаю в очередях и хочу найти действительно увлекательные и качественные игры на андроид, которые смогут меня развлечь и принести удовольствие в такие моменты. Какие варианты можете посоветовать?