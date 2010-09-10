Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2582
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 17:13

Заметила, что часто скучаю в очередях и хочу найти действительно увлекательные и качественные игры на андроид, которые смогут меня развлечь и принести удовольствие в такие моменты. Какие варианты можете посоветовать?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2583
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 18:45

Я уже давно пользуюсь подборкой игр на https://appku.ru/ . На этом сайте можно найти отличные решения для любых ситуаций, будь то пробка или отдых дома. Мне особенно нравятся квесты и головоломки, которые там представлены в большом количестве. Все игры адекватно проверены и не требуют много места на телефоне, так что можно загружать и играть без проблем. Гарантирую - скучно точно не будет!
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