Сообщение klonik » Сегодня, 12:36

Подскажите, какой курс мне лучше всего пройти, чтобы уметь создавать школьные сайты. В интернете таких курсов очень много. Только какой из них считается самый эффективный и полезный. Может, кто-то из вас проходил и сможет мне помочь определиться?