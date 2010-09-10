Обучение

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2589
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Обучение

Сообщение klonik » Сегодня, 12:36

Подскажите, какой курс мне лучше всего пройти, чтобы уметь создавать школьные сайты. В интернете таких курсов очень много. Только какой из них считается самый эффективный и полезный. Может, кто-то из вас проходил и сможет мне помочь определиться?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей