Обучение
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Обучение
Подскажите, какой курс мне лучше всего пройти, чтобы уметь создавать школьные сайты. В интернете таких курсов очень много. Только какой из них считается самый эффективный и полезный. Может, кто-то из вас проходил и сможет мне помочь определиться?
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