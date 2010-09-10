Обучение
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Обучение
Подскажите, какой курс мне лучше всего пройти, чтобы уметь создавать школьные сайты. В интернете таких курсов очень много. Только какой из них считается самый эффективный и полезный. Может, кто-то из вас проходил и сможет мне помочь определиться?
Re: Обучение
Я проходила курс тут https://teachandstudy.ru/courses/149/detail . На самом деле мне очень понравился курс, простым языком рассказано все. Информация для меня оказалась очень полезной и нужной. Если вы хотите тоже обучиться созданию сайтов, то смело рекомендую вам поступить на этот курс. Тем более он полностью бесплатный и доступен каждому. Из этого курса вы сможете узнать, чем отличается бесплатный хостинг от платного. Также, где взять доменное имя, все это и многое другое. На самом деле сейчас очень сложно найти курс, который будет доступен полностью бесплатно. Поэтому пока есть такая возможность пробуйте свои возможности. Тем более лишним уж такая информация вам точно не будет.
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