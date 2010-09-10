Подскажите
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Подскажите
Девочки, мне нужно в Москве открыть ООО. Если знаете, то подскажите к кому можно обратиться? А то я сама не местная и даже не знаю, кто у вас тут оказывает такую услугу. Самое главное, чтобы стоимость была разумная и специалисты квалифицированные. Хотелось бы открыть ООО без проблем.
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