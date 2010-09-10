Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2592
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 12:43

Девочки, мне нужно в Москве открыть ООО. Если знаете, то подскажите к кому можно обратиться? А то я сама не местная и даже не знаю, кто у вас тут оказывает такую услугу. Самое главное, чтобы стоимость была разумная и специалисты квалифицированные. Хотелось бы открыть ООО без проблем.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2591
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 22:33

Я вам могу посоветовать обратиться вот в эту компанию https://uradressa.ru/ . Потому что сама с ними сотрудничала и с уверенностью могу сказать, что отличная компания. Которая предлагает большой спектр услуг. Мне они оперативно помогли с юридическим сопровождением, оформили все документы. Помимо этого, помогли с выбором необходимых ОКВЭДов, регистрацией в налоговой, получением свидетельств. Как я поняла, у них вообще можно заказать услугу «под ключ». Поэтому смело тоже обращайтесь, потому что вы вряд ли где-то еще сможете найти квалифицированных специалистов в одном месте в Москве. Тем более именно у этой компании самый высокий рейтинг. Поэтому обращайтесь к ним смело, думаю вы не пожалеете о своем выборе.
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