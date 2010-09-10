Сообщение klonik » Вчера, 12:43

Девочки, мне нужно в Москве открыть ООО. Если знаете, то подскажите к кому можно обратиться? А то я сама не местная и даже не знаю, кто у вас тут оказывает такую услугу. Самое главное, чтобы стоимость была разумная и специалисты квалифицированные. Хотелось бы открыть ООО без проблем.