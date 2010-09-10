Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2589
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 34 минуты назад

Подскажите, а где можно купить стоматологическое оборудование по низкой цене и при этом с доставкой? Буду вам очень признательна если вы мне подскажите куда обратиться? Нужно обновить стоматологическое оборудование, компания с которой ранее мы сотрудничали, не работает уже. Поэтому ищу нового поставщика.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей