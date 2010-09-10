Сообщение klonik » 34 минуты назад

Подскажите, а где можно купить стоматологическое оборудование по низкой цене и при этом с доставкой? Буду вам очень признательна если вы мне подскажите куда обратиться? Нужно обновить стоматологическое оборудование, компания с которой ранее мы сотрудничали, не работает уже. Поэтому ищу нового поставщика.