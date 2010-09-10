Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2592
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 14:50

Подскажите, а где можно купить стоматологическое оборудование по низкой цене и при этом с доставкой? Буду вам очень признательна если вы мне подскажите куда обратиться? Нужно обновить стоматологическое оборудование, компания с которой ранее мы сотрудничали, не работает уже. Поэтому ищу нового поставщика.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2591
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 21:14

Я вам могу предложить по сотрудничать с компанией «Лидер». Вот официальная страница компании https://makeitsimple.su . Этой компании можно доверять, потому что она работает на протяжении нескольких лет уже и многие стоматологические центры сотрудничают с этой компанией. Я вам советую обратиться к ним, потому что вы вряд ли сможете найти лучше компанию. Ассортимент инструментов и оборудования у них очень большой, все сможете найти для ведения своей деятельности. Часто проводят они скидки и акции, поэтому можно очень выгодно купить все инструменты. Так что если вы ищете хорошего поставщика стоматологического оборудования и инструментов, то я вам рекомендую вам «Лидер». Действительно очень хорошее оборудование у них и хорошие условия для сотрудничества.
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