Подскажите
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Подскажите
Подскажите, а где можно купить стоматологическое оборудование по низкой цене и при этом с доставкой? Буду вам очень признательна если вы мне подскажите куда обратиться? Нужно обновить стоматологическое оборудование, компания с которой ранее мы сотрудничали, не работает уже. Поэтому ищу нового поставщика.
Re: Подскажите
Я вам могу предложить по сотрудничать с компанией «Лидер». Вот официальная страница компании https://makeitsimple.su . Этой компании можно доверять, потому что она работает на протяжении нескольких лет уже и многие стоматологические центры сотрудничают с этой компанией. Я вам советую обратиться к ним, потому что вы вряд ли сможете найти лучше компанию. Ассортимент инструментов и оборудования у них очень большой, все сможете найти для ведения своей деятельности. Часто проводят они скидки и акции, поэтому можно очень выгодно купить все инструменты. Так что если вы ищете хорошего поставщика стоматологического оборудования и инструментов, то я вам рекомендую вам «Лидер». Действительно очень хорошее оборудование у них и хорошие условия для сотрудничества.
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