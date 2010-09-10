Подскажите
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Подскажите
Ищем в аренду шатер для свадебного банкета, свадьба небольшая, человек сорок будут. Хотим белый, просторный, с возможностью установки прозрачных стенок - чтобы было светло и красиво. Где можно посмотреть доступные варианты с ценами и комплектацией? И чтобы сами привезли и собрали.
Re: Подскажите
Мы шатер на выездную регистрацию тут https://rs-prokat.ru/shop/ арендовали, рекомендую. Довольно большой выбор, у нас было в общей сложности пятьдесят человек, обошлись одним шатром в сорок восемь квадратов. Внутри и столы были, и место для организатора, и танцпол. Кстати, в этой же компании можно посмотреть все остальное, что нужно для обустройства места для проведения торжества.
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