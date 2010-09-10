Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2592
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 15:00

Ищем в аренду шатер для свадебного банкета, свадьба небольшая, человек сорок будут. Хотим белый, просторный, с возможностью установки прозрачных стенок - чтобы было светло и красиво. Где можно посмотреть доступные варианты с ценами и комплектацией? И чтобы сами привезли и собрали.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2586
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 16:46

Мы шатер на выездную регистрацию тут https://rs-prokat.ru/shop/ арендовали, рекомендую. Довольно большой выбор, у нас было в общей сложности пятьдесят человек, обошлись одним шатром в сорок восемь квадратов. Внутри и столы были, и место для организатора, и танцпол. Кстати, в этой же компании можно посмотреть все остальное, что нужно для обустройства места для проведения торжества.
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