Сообщение klonik » Сегодня, 15:00

Ищем в аренду шатер для свадебного банкета, свадьба небольшая, человек сорок будут. Хотим белый, просторный, с возможностью установки прозрачных стенок - чтобы было светло и красиво. Где можно посмотреть доступные варианты с ценами и комплектацией? И чтобы сами привезли и собрали.