Аренда шатра

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2589
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Аренда шатра

Сообщение klonik » 17 минут назад

Активно ищем вместительный тент для мастер-классов на открытом воздухе, примерно на 50 участников. Нужен такой, чтобы можно было свободно разместить столы для работ и оставалось место для перемещения. Какие размеры оптимальны? И есть ли модели с москитными сетками?
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