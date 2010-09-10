Аренда шатра
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Аренда шатра
Активно ищем вместительный тент для мастер-классов на открытом воздухе, примерно на 50 участников. Нужен такой, чтобы можно было свободно разместить столы для работ и оставалось место для перемещения. Какие размеры оптимальны? И есть ли модели с москитными сетками?
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