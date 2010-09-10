Аренда шатра
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Аренда шатра
Активно ищем вместительный тент для мастер-классов на открытом воздухе, примерно на 50 участников. Нужен такой, чтобы можно было свободно разместить столы для работ и оставалось место для перемещения. Какие размеры оптимальны? И есть ли модели с москитными сетками?
Re: Аренда шатра
Посмотрите у продавца https://rs-tent.ru/product/shater-3h3-belyj/ прямоугольные модели, они при размещении мебели идеальны – по одной стороне столы, по другой коридор для перемещения людей. Под пятьдесят человек можно взять шатер 8 на 4 метра, этого будет достаточно. Что касается сеток, то надо смотреть. В целом, конечно, такие шатры существуют, но все это уже опционально, как и вентиляция.
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