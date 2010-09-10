Подскажите
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Подскажите
Добрый вечер! Дорогие женщины, девушки, подскажите, где есть большой выбор платьев, юбок, блузок? Очень хочется обновить немного гардероб. Буду вам очень благодарна за дельные советы)
Re: Подскажите
Здравствуйте! Могу посоветовать интернет-магазин Стокманн. В нем точно сможете купить платье , юбку и другую женскую одежду. Здесь очень большой ассортимент одежды, обуви и аксессуаров. Можно сделать заказ с доставкой, если в вашем городе вдруг нет такого магазина. Магазин отличный, не первый год покупаем в нем одежду для всей семьи.
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