Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2592
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 15:19

Добрый вечер! Дорогие женщины, девушки, подскажите, где есть большой выбор платьев, юбок, блузок? Очень хочется обновить немного гардероб. Буду вам очень благодарна за дельные советы)
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2591
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 21:59

Здравствуйте! Могу посоветовать интернет-магазин Стокманн. В нем точно сможете купить платье , юбку и другую женскую одежду. Здесь очень большой ассортимент одежды, обуви и аксессуаров. Можно сделать заказ с доставкой, если в вашем городе вдруг нет такого магазина. Магазин отличный, не первый год покупаем в нем одежду для всей семьи.
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