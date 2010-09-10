Противопожарные двери
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Противопожарные двери
Кто-нибудь из вас заказывал дверь металлическую от компании Строймонтаж? Как по качеству и стоимости она? Буду очень вам признательна, если вы мне подскажите. А то я ищу недорогую, но при этом качественную мебель. Хотелось бы знать в какую стоимость она вообще может обойтись.
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