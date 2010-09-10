Противопожарные двери

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2592
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Противопожарные двери

Сообщение klonik » Вчера, 15:25

Кто-нибудь из вас заказывал дверь металлическую от компании Строймонтаж? Как по качеству и стоимости она? Буду очень вам признательна, если вы мне подскажите. А то я ищу недорогую, но при этом качественную мебель. Хотелось бы знать в какую стоимость она вообще может обойтись.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2591
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Противопожарные двери

Сообщение zevc » Вчера, 22:05

Если честно, мне кажется, что дверь противопожарная металлическая цена в Строймонтаж самая разумная. По крайней мере тут можно прийти по адекватной стоимости. Конечно, есть очень дорогие, промышленные двери. Но, также можно дверь купить за 18-25 тысяч рублей и это все в разумных пределах. Если вы хотите приобрести противопожарную дверь, то можете обратиться к представителю. Так по крайней мере вы сможете узнать всю информацию более подробно. Я заказывала в этой компании дверь металлическую, многие знакомые для своих производств, компаний тоже заказывали. Все в разумных пределах по стоимости, но при этом качество очень даже хорошее. В общем, рекомендую вам обратиться в компанию и более подробно уточнить про стоимость.
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