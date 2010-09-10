Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2592
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 15:43

Привет всем! Устала каждый раз с нуля создавать документы для новых проектов. Может кто-то знает, как автоматизировать этот процесс? Особенно интересуют готовые шаблоны для проектной документации.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2586
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 30 минут назад

Могу поделиться находкой! Случайно наткнулась на статью про проектные шаблоны https://aspro.cloud/blog/project-templates/ . Теперь использую готовые формы для всех документов - экономит кучу времени. Плюс там есть рекомендации по адаптации под свои нужды. Реально спасение для перфекциониста вроде меня!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей