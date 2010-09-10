Подскажите
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Подскажите
Привет всем! Устала каждый раз с нуля создавать документы для новых проектов. Может кто-то знает, как автоматизировать этот процесс? Особенно интересуют готовые шаблоны для проектной документации.
Re: Подскажите
Могу поделиться находкой! Случайно наткнулась на статью про проектные шаблоны https://aspro.cloud/blog/project-templates/ . Теперь использую готовые формы для всех документов - экономит кучу времени. Плюс там есть рекомендации по адаптации под свои нужды. Реально спасение для перфекциониста вроде меня!
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