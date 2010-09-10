Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2592
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 16:40

В последнее время много слышу о бизнесах, которые успешно внедряют какие-то новые цифровые решения. Поделитесь, реальные ли это варианты и где об этом можно узнать?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2586
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 19:56

Конечно, эти решения становятся всё более востребованными. Загляни на сайт https://www.agima.ru . Они предлагают услуги, которые помогают компаниям расти и внедрять инновации. Они работают с крупными проектами и чётко понимают, чего хочет клиент. Думаю, если твоя компания стоит на пороге изменений, они подскажут, как сделать это правильно и с минимальными затратами времени и ресурсов. Рекомендую начать с их консультации.
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