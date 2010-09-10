Подскажите
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Подскажите
В последнее время много слышу о бизнесах, которые успешно внедряют какие-то новые цифровые решения. Поделитесь, реальные ли это варианты и где об этом можно узнать?
Re: Подскажите
Конечно, эти решения становятся всё более востребованными. Загляни на сайт https://www.agima.ru . Они предлагают услуги, которые помогают компаниям расти и внедрять инновации. Они работают с крупными проектами и чётко понимают, чего хочет клиент. Думаю, если твоя компания стоит на пороге изменений, они подскажут, как сделать это правильно и с минимальными затратами времени и ресурсов. Рекомендую начать с их консультации.
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