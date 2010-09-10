Доставка съедобных букетов

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2593
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Доставка съедобных букетов

Сообщение zevc » 16 минут назад

Всем привет! Где можно заказать подружке на День рождения букет с клубникой в Москве? Сама на празднике присутствовать не могу, так как уехала за тысячи километров в командировку. Но, поздравить думаю, что все-таки надо мне. Подскажите, где можно заказать и недорого?
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