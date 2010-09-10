Доставка съедобных букетов
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Доставка съедобных букетов
Всем привет! Где можно заказать подружке на День рождения букет с клубникой в Москве? Сама на празднике присутствовать не могу, так как уехала за тысячи километров в командировку. Но, поздравить думаю, что все-таки надо мне. Подскажите, где можно заказать и недорого?
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