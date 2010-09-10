Доставка съедобных букетов
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Доставка съедобных букетов
Всем привет! Где можно заказать подружке на День рождения букет с клубникой в Москве? Сама на празднике присутствовать не могу, так как уехала за тысячи километров в командировку. Но, поздравить думаю, что все-таки надо мне. Подскажите, где можно заказать и недорого?
Re: Доставка съедобных букетов
Привет, я тебе могу посоветовать заказать у Город Букетов. Сама заказываю часто букеты тут свежих цветов, а также у них есть и съедобные букеты. Думаю, вы тут точно сможете подобрать для себя оптимальный вариант. С уверенностью вам могу сказать, что эта компания действительно умеет делать приятные сюрпризы и предлагает уникальные подарочные решения. Я если честно стараюсь всегда заказывать свежие, красиво оформленные, со вкусом букеты. Доставляют точно в срок, без задержек. Привозят очень приятные курьеры, претензий вообще нет. У меня вообще от этой доставки только приятные впечатления сложились. Поэтому я вам рекомендую обратиться именно к ним.
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