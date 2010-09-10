Эротический массаж

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2595
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Эротический массаж

Сообщение zevc » Сегодня, 11:43

Добрый день! Хочу одному мужчине сделать подарок и подарить сеанс в салоне эротического массажа. Есть ли такой в Нижнем Новгороде, как узнать можно? Мне больше всего интересуют какие вообще программы есть в этом салоне? Если знаете, буду очень признательна за информацию и рекомендации.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2596
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Эротический массаж

Сообщение klonik » 51 минуту назад

Здравствуйте, в Нижнем Новгороде, конечно, есть салон эротического массажа и это INSTINKT PROJECT. Мне кажется, что о нем знают все. Потому что он очень известный в Нижнем и предлагает свои услуги в двух районах города. Если вы хотите, то можете всю информацию по программы, стоимость, а также еще и как заказать эротический массаж узнать на сайте https://instinktnn.ru/. На самом деле, у моей подруги туда супруг ходит часто. Подруга ругается, очень нервничает, так как там молодые девочки делают массаж и даже есть разные программы. Правда салон только предоставляет эротический массаж, интимные услуги не предусмотрены. Если вы хотите заказать интимные услуги, то вам нужно будет поискать в другом месте. Уж поверьте, в Нижнем Новгороде есть и такие места.
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