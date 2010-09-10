Сообщение zevc » Сегодня, 11:43

Добрый день! Хочу одному мужчине сделать подарок и подарить сеанс в салоне эротического массажа. Есть ли такой в Нижнем Новгороде, как узнать можно? Мне больше всего интересуют какие вообще программы есть в этом салоне? Если знаете, буду очень признательна за информацию и рекомендации.