Антиквариат
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Антиквариат
У бабули моей когда-то давно была старинная икона, она до сих пор ее вспоминает, говорит, что та прямо какими-то чудесными свойствами обладала. Скоро у бабушки юбилей, восемьдесят лет – хочу найти если не ту же самую, то такую же, название знаю. Где искать?
Re: Антиквариат
Есть у нас антикварная лавка, думаю, вам там можно поинтересоваться. Сейчас старинные иконы стали активно сдавать в подобные места, поэтому есть шанс того, что сотрудники лавки смогут под вас подобрать вариант. После того, как купите, обязательно вместе с иконой и бабушкой в церковь сходите, освятить. Для верующих этот момент принципиальный, знаю по своей бабуле.
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