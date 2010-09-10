Антиквариат

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2595
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Антиквариат

Сообщение zevc » Сегодня, 18:45

У бабули моей когда-то давно была старинная икона, она до сих пор ее вспоминает, говорит, что та прямо какими-то чудесными свойствами обладала. Скоро у бабушки юбилей, восемьдесят лет – хочу найти если не ту же самую, то такую же, название знаю. Где искать?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2596
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Антиквариат

Сообщение klonik » Сегодня, 19:57

Есть у нас антикварная лавка, думаю, вам там можно поинтересоваться. Сейчас старинные иконы стали активно сдавать в подобные места, поэтому есть шанс того, что сотрудники лавки смогут под вас подобрать вариант. После того, как купите, обязательно вместе с иконой и бабушкой в церковь сходите, освятить. Для верующих этот момент принципиальный, знаю по своей бабуле.
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