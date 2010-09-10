Сообщение zevc » Сегодня, 18:45

У бабули моей когда-то давно была старинная икона, она до сих пор ее вспоминает, говорит, что та прямо какими-то чудесными свойствами обладала. Скоро у бабушки юбилей, восемьдесят лет – хочу найти если не ту же самую, то такую же, название знаю. Где искать?