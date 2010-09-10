Типография
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Типография
Во что паковать заказ частному кондитеру? Не так давно начала готовить всякие бенто-торты, интересные пирожные, просто конфеты. Для каждого вида десерта купила упаковку на ОЗОН, но сейчас ищу альтернативу. Как-то оно не очень выглядит, хочется фирменного стиля.
Re: Типография
Возьмите пакеты из бумаги с логотипом, логотип ваш, чтобы было видно кто готовил. При этом от специальной упаковки у вас отказаться не получиться – вы же не положите торт прямо в пакет? Тут, как вариант, тоже поработать с производителем упаковки. Чтобы не готовая с маркетплейса приезжала, а делали упаковку – как и пакет – с вашим логотипом. Других вариантов вообще не вижу, остальное не так удобно.
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