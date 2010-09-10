Сообщение zevc » Сегодня, 19:23

Во что паковать заказ частному кондитеру? Не так давно начала готовить всякие бенто-торты, интересные пирожные, просто конфеты. Для каждого вида десерта купила упаковку на ОЗОН, но сейчас ищу альтернативу. Как-то оно не очень выглядит, хочется фирменного стиля.